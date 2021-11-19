أزمة المهاجرين.. ليتوانيا تسيج أكثر من مئة كيلو مع بيلاروس

وقال في اجتماع مع نائب وزير خارجية إستونيا رين تامسار: "خلال أزمة الهجرة، وعلى أساس اتفاق ثنائي بشأن المساعدات الإنسانية ووفقا لآلية الأمن المدني للاتحاد الأوروبي، تلقت ليتوانيا 105 كيلومترات من الأسلاك الشائكة من إستونيا لتسييج الحدود الليتوانية البيلاروسية".وأضاف: "إستونيا أرسلت كذلك 13 ضابطا، و2 من مناولة الكلاب، وطائرتين بدون طيار مع مشغلين للمساعدة في منع التدفقات المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين على حدود ليتوانيا وبيلاروس".

ووصل عدة آلاف من المهاجرين إلى حدود بيلاروس وبولندا في الأسابيع القليلة الماضية على أمل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وعززت السلطات البولندية أمن الحدود وأحبطت محاولات المهاجرين دخول أراضيها، ملقية باللوم على مينسك في أزمة الهجرة، فيما نفت بيلاروس كل هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن "بولندا تطرد المهاجرين قسرا".



وأبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وإفريقيا على الحدود مع بيلاروس.