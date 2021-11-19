مصرع عروس وشقيقة العريس وخاله في ليلة الدخلة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- الخليج 365:

شهدت قرية كراديس التابعة لدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حادثًا مآساويًا حول فرح لمآتم، وذلك بعد انقلاب سيارة زفاف عروسان في البحر أثناء توجههما من الكوافير لقاعة الزفاف، ما أدى لإصابة العريس ووفاة العروس وشقيقة العريس وخاله.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا بوصول عدة أشخاص مصابين في انقلاب سيارة زفاف بترعة قرية فرغان.

بالفحص تبين إصابة كلًا من سعيد مأمون 22 عامًا "العريس" و"منى" 19 عامًا "العروس" والتي توفت متأثرة بإصابتها.

وكذا تبين وفاة كل من منة مأمون 16 عامًا شقيقة العريس وشاكر نبيه 39 عامًا خال العريس وجاري إنهاء إجراءات الدفن واتخاذ الإجراءات القانونية.