خلية إرهابية في تونس تضم 20 عنصرا

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الإرياني: عدد قتلى الميليشيا الحوثية المعلن لا يمثل حجم خسائرهم
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن إعلان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مقتل 14.700 من مقاتليها في...
ترمب يصدر كتاب عن رحلته في البيت الأبيض
أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، أول كتاب له منذ رحيله عن السلطة إثر خسارته الانتخابات الرئاسية في 2020. وأعلن «ترمب»...
الصدر يعلن حل لواء اليوم الموعود
أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم، حل تشكيل «لواء اليوم الموعود». وقال في تغريدة: «كبادرة حسن نية مني أنا «مقتدى...
بايدن ينقل صلاحياته إلى نائبته كامالا
سيخضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، وهو إجراء طبي يجري تحت التخدير العام، وسينقل صلاحياته مؤقتا إلى...
عودة الإنترنت تدريجيا في السودان
أعادت السلطة العسكرية الجديدة في السودان، الخميس خدمة الإنترنت، المقطوعة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، في عملية ستكون...
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