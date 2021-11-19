ولفت عبر سلسة من التغريدات عبر حسابه على التويتر إلى أن استمرار ميليشيا الحوثي في الزج بكتائب النخبة والآلاف من عناصرها المغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال في هجمات انتحارية على شكل أمواج بشرية على الطريقة الإيرانية، تؤكد عدم اكتراثها بدماء اليمنيين بمن فيهم عناصرها الذين تقدمهم قرابين لإرضاء حسن ايرلو، وتنفيذ أجندة أسيادها في طهران.
وأضاف «الإرياني»، "نناشد مشايخ وقبائل اليمن وكل أب وأم في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية وقف هذا النزيف الذي يؤلمنا جميعا، وحقن دماء ما تبقى من أبنائهم الذين تستخدمهم قيادات الميليشيا وقودًا لإدارة معاركها العبثية، فيما هي تراكم الأموال المنهوبة في القصور الفخمة في صنعاء".
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي التدخل لوقف عمليات القتل الجماعي للأطفال، الذين جندتهم ميليشيا الحوثي وزجت بهم بلا رحمة في هجمات انتحارية، موضحًا أنهم يشكلون 30% من إجمالي خسائرها، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني: عدد قتلى الميليشيا الحوثية المعلن لا يمثل حجم خسائرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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