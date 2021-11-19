واشنطن: نرحب بتصريحات بوتين حول الحوار معنا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 7 دقائق

رحب البيت الأبيض بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة الحوار بين موسكو وواشنطن لتسوية الخلافات، وعن الحل السلمي للنزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الجمعة، أن بوتين تطرق إلى دائرة واسعة من المواضيع، بما فيها العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وضرورة الحفاظ على الحوار لتسوية الخلافات، ونحن متفقون معه في ذلك”.

وقالت: “نرحب بتصريح الرئيس بوتين بشأن الحل السلمي للنزاع في دونباس”.

وجاء ذلك رداً على طلب التعليق على تصريح بوتين، الذي أدلى به خلال اجتماع في وزارة الخارجية، حيث أكد أن الدول الغربية “تتخذ موقفاً سطحياً” من التحذيرات الروسية وحديث موسكو عن “الخطوط الحمر”، وتوريدات الأسلحة لأوكرانيا التي ستؤدي إلى التصعيد في دونباس.

وسأل الصحفي ما إذا كانت الولايات المتحدة تميل إلى الإصغاء لتحذيرات موسكو بشأن “الخطوط الحمر”، أو إلى تقديم المساعدة لأوكرانيا.

فقالت بساكي: “نتمسك بما يتجاوب مع مصالح الولايات المتحدة ومصالح أمننا القومي”.