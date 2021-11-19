واشنطن تطالب أوبك بتلبية الطلب على النفط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 28 دقيقة

قال البيت الأبيض الجمعة إن على منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، تلبية الطلب العالمي على النفط بإمدادات “كافية” في اجتماعها المقبل حول سياسة الإنتاج في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحافية، جين ساكي.

وكانت بساكي قد أعلنت يوم أمس أن بلادها بحثت مع دول “أوبك” بما فيها السعودية ضرورة تزويد السوق العالمية بالنفط لخفض أسعار الطاقة العالمية.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنحو ملحوظ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا وسط مخاوف من تأثر الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.35% إلى 76.36 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.51% إلى 78.39 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج العالمي قد سجل مستوى دون مستوى 79 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل أكتوبر الماضي.