بايدن يستأنف مهامه الرئاسية بعد خضوعه لفحص جراحي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن استأنف مهامه الرئاسية، الجمعة، بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص “روتيني” بالمنظار على الأمعاء.

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي على “تويتر”، أن الرئيس الذي خضع لتنظير “روتيني” للأمعاء تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه “قرابة الساعة 11,35 هذا الصباح”.

وأضافت: “كان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة”.

ولفتت ساكي إلى أن “بايدن سيلازم حاليا مستشفى وولتر ريد قرب واشنطن لمتابعة تطور وضعه الصحي”.

ويهدف هذا الفحص إلى كشف أي تشوهات في القولون، ويشكل جزءا من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين السبت.

وقالت الرئاسة الأميركية إن تفاصيل هذا الفحص ستعلن بعد ظهر الجمعة بتوقيت واشنطن.

وقبل خضوعه للعمل الجراحي نقل بايدن صلاحياته موقتاً إلى نائبته كامالا هاريس، كما أعلن البيت الابيض.

وتلقى بايدن الذي لا يدخن ولا يشرب الكحول، اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالكامل وتلقى جرعته الثالثة نهاية أيلول/سبتمبر.

وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وأعلن أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية في العام 2024، لكن كبر سنه يغذي التكهنات أنه قد يتراجع عن ذلك.