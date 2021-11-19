شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يؤكد تعزيز العلاقات الخليجية - العراقية في المجالات كافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اجتماعاً اليوم بالعاصمة البحرينية، مع وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش مشاركة الأمين العام في النسخة الـ 17 لحوار المنامة.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور الحجرف حرص مجلس التعاون على تعزيز وتنمية العلاقات الخليجية - العراقية المشتركة في المجالات كافة، مشيراً إلى وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب جمهورية العراق ودعم أمنه واستقراره انطلاقاً من أن أمن العراق من أمن دول مجلس التعاون.