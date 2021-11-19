شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: عدد قتلى المليشيا المعلن من قبل الحوثيين لايمثل الرقم الحقيقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - «الإرياني» يطالب بتدخل دولي لحماية أطفال اليمن من جرائم الحوثي

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن إعلان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مقتل 14.700 من مقاتليها في المعارك الدائرة في محافظة مأرب منذ يونيو الماضي، لا يمثل الرقم الحقيقي لخسائرها البشرية على الأرض والتي تتجاوز هذه الحصيلة بكثير، بعد أن تحولت جبال وصحاري ووديان وهضاب مأرب إلى مقابر جماعية لقيادات وعناصر المليشيا.

ولفت إلى أن استمرار مليشيا الحوثي في الزج بكتائب النخبة والآلاف من عناصرها المغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال في هجمات انتحارية على شكل أمواج بشرية على الطريقة الإيرانية، تؤكد عدم اكتراثها بدماء اليمنيين بمن فيها عناصرها الذين تقدمهم قرابين لإرضاء حسن ايرلو، وتنفيذ أجندة أسيادها في طهران.

وأضاف "الإرياني"، "نناشد مشائخ وقبائل اليمن وكل أب وأم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية وقف هذا النزيف الذي يؤلمنا جميعا، وحقن دماء ما تبقى من أبنائهم الذين تستخدمهم قيادات المليشيا وقوداً لإدارة معاركها العبثية، فيما هي تراكم الأموال المنهوبة في القصور الفخمة في صنعاء.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي التدخل لوقف عمليات القتل الجماعي للأطفال، الذين جندتهم مليشيا الحوثي وزجت بهم بلا رحمة في هجمات انتحارية، موضحا أنهم يشكلون 30٪ من إجمالي خسائرها، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".