شكرا لقرائتكم خبر عن دواء تجريبي لعلاج كورونا في حالات الخطر الشديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت الهيئة المنظمة لقطاع الدواء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بإمكانية إعطاء دواء تجريبي لعلاج كوفيد-19 من إنتاج ميرك وريدجباك بيوثيرابيوتيكس، وذلك في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولى للمرض، لعلاج البالغين الذين لا يحتاجون إلى دعم بالأوكسجين ويواجهون خطر المرض الشديد.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن الدواء المصنوع في صورة كبسولات، ينبغي أن يؤخذ مرتين في اليوم وعلى مدى خمسة أيام، ومن شأن التوصية أن تساعد الدول أعضاء الاتحاد عند اتخاذ قرارات بشأن الاستخدام المبكر المحتمل للدواء، قبل صدور الموافقات على نطاق واسع في ضوء ارتفاع إصابات فيروس كورونا.