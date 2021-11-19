19 نوفمبر , 2021

واشنطن: يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن، لعقد قمة مع قادة إفريقيا للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للقارة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة. وقال بلينكن في خطاب من العاصمة النيجيرية أبوجا: "كمؤشر على التزامنا بشراكاتنا عبر القارة، ينوي الرئيس بايدن استضافة قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا للدفع قدماً بنوع من الدبلوماسية عالية المستوى والانخراط القادرين على إحداث تحوّل في العلاقات وجعل التعاون الفعّال أمراً ممكناً".

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: بايدن سيعقد قمة إفريقية لتعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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