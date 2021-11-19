حاولا الهروب بطريقة ماكرة.. الشرطة تعتقل متهمين بحوزتهم سلاح وقنبلة ببغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "اثناء التفتيش الدقيق الذي تجرية سيطرة بغداد واسط التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد لوحظ اقتراب دراجة نارية يستقلها متهمين ترجل أحدهما قبل السيطرة وكان يحمل بحوزته كيس وحاول اجتياز السيطرة من طريق الخروج".وأضاف البيان، أنه "فور ذلك توجه عناصر السيطرة الى هذا المتهم ووجدوا بحوزته داخل الكيس بندقية كلاشنكوف مع مخازن عتاد عدد ٢ مع ٥١ اطلاقة وعند تفتيش الدراجة تم العثور على قنبلة يدوية(رمانة) مع الة جارحة (سكين) مع هراوة".

وأكدت أنه "تم تسليم المتهمين مع المبرزات الجرمية الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".