بايدن يعاود استئناف مهامه الرئاسية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن "الرئيس الأميركي جو بايدن استأنف مهامه الرئاسية عند الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة بعد أن نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كاملا هاريس أثناء تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار".وفي وقت سابق من اليوم، علن البيت الابيض، ان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسلم صلاحياته الرئاسية مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص طبي.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على حسابها في "تويتر" أن "بايدن الذي سيحتفل السبت القادم بعيد ميلاده الـ79 سيتوجه اليوم إلى مركز والتر ريد الطبي في ولاية ماريلند بهدف إجراء فحص طبي روتيني".

وأكد البيت الأبيض أن "بايدن سيسلم الصلاحيات الرئاسية مؤقتا إلى هارس، للفترة التي سيكون طيلتها قيد التخدير لإجراء فحص تنظير القولون".

