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بعد إعادة افتتاحهما.. الأمن يعاود إغلاق جسرين حيويين في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإعادة إغلاق جسري الجمهورية والسنك، وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية عاودت إغلاق جسري السنك والجمهورية ، وذلك بعد ساعات على افتتاح الأولى ودقائق قليلة على افتتاح الثاني".

وأغلقت القوات الامنية، صباح اليوم، جسور السنك والجمهورية والأحرار "لتأمين الحماية للمحتجين على نتائج الانتخابات".


وكانت قيادة عمليات بغداد، قد أعلنت في وقت سابق من ظهر اليوم الجمعة، إعادة افتتاح جسري الاحرار والسنك وسط العاصمة. فيما أفاد مصدر أمني لـ السومرية قبل دقائق من لحظة كتابة الخبر، بإعادة افتتاح جسر الجمهورية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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