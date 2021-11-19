الدفاع المدني ينهي حريق الكرادة ويطالب بالتحقيق (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "استنفرت للسيطرة على حادث حريق كبير اندلاع داخل مخازن تحتوي اجهزة كهربائية مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني في منطقة الكرادة وسط بغداد بأشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأشار البيان إلى أن "الحريق شكل خطراً حقيقياً لعدد من الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث مما اضطر فرق الدفاع المدني الى اخلاء تلك الدور من ساكنيها أولاً والمباشرة بتطويق النيران وحصر امتدادها ثانيا حتى تمكنت من تنفيذ عمليات الإقتحام المباشر وسط المخازن المحترقة والسيطرة الكاملة والاخماد التام للحادث وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وطلبت الدفاع المدني، وفق البيان، "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق هائل داخل مخازن تحتوي اجهزة كهربائية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. فيما أشارت إلى توجيه اكثر من 15 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث.