الحشد يعلن التصدي لتعرض داعشي جديد في صلاح الدين

وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من الفوج الثاني في اللواء 88 بالحشد الشعبي تصدت لتعرض داعشي جنوب شرق صلاح الدين، حيث استهدف التعرض احدى نقاط الفوج في ناحية الضلوعية بقناص داعشي".وتمكنت القوة، وفق البيان، من "إحباط هجوم كان التنظيم ينوي تنفيذه عقب استهداف المقاتلين المرابطين بالقنص المباشر".

وكان الحشد الشعبي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، إحباط قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي، تعرضا لفلول “داعش” الارهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.