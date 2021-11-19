القوات الامنية تعيد فتح جسر الجمهورية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية قامت بإعادة افتتاح جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد".

وكانت قيادة عمليات بغداد، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إعادة افتتاح جسري الاحرار والسنك وسط العاصمة.



وأغلقت القوات الامنية، صباح اليوم، جسر السنك والجمهورية والأحرار "لتأمين الحماية للمحتجين على نتائج الانتخابات".