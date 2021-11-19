حصيلة كارثية لإصابات كورونا في دولة أوروبية

وأعلنت بريطانيا عن تسجيل أكثر من 9 ملايين و766 ألف إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 143 ألف وفاة منذ بداية الجائحة في البلاد.

وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

