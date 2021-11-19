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حصيلة كارثية لإصابات كورونا في دولة أوروبية

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت وزارة الصحة البريطانية 44242 إصابة جديدة بكورونا و157 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت بريطانيا عن تسجيل أكثر من 9 ملايين و766 ألف إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 143 ألف وفاة منذ بداية الجائحة في البلاد.

وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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