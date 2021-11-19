غوارديولا يعلن إصابة نجم مانشستر سيتي بكورونا

وقال غوارديولا للصحفيين: "للأسف جاءت نتيجة فحص كيفن إيجابية لفيروس كورونا في بلجيكا".

وأضاف المدرب الإسباني: "اكتشفنا ذلك قبل يومين. وهو هنا الآن.. المهم حاليا هو التعافي وعلينا توخي الحذر لأن كوفيد يتسبب في الوفاة. لقد تلقى التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون على ما يرام".



وأشار غوارديولا إلى أن اللاعب سيخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام.

ويستضيف السيتي على أرضه بعد غد الأحد فريق إيفرتون ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

