الخدمة الاتحادي يكشف طبيعة اسئلة مقابلة المؤهلين للتوظيف

وقال المتحدث الرسمي للمجلس، وسام اللهيبي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اختبارات المؤهلين ستجري في الجامعات العراقية كلا حسب محافظته وستكون على شكل دفعتين او ثلاث دفعات باليوم الواحد".

وحث اللهيبي، المؤهلين إلى "متابعة الموقع الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي لمعرفة تفاصيل الاختبار حسب المحافظة والجامعة او الكلية ووقت المقابلة وتأريخها مع جلب المستمسكات المطلوبة والتي سترسل تفاصيلها لكل مؤهل بشكل تفصيلي من خلال الكود المحتفظ به مسبقا حال الانتهاء من إجراءات توزيع الجامعات والاماكن المخصصة لهم بعد المصادقة على القوائم النهائية للمتقدمين".



وبين، أن "الأسئلة ستكون في اختبار القدرات الذهنية للمتقدم واخرى بتعليمات وقوانين الوظيفة العامة وأسئلة بالاختصاص بشكل عام".