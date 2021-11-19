السلطات التركية تفرج عن المغني السوري عمر سليمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال مدير أعمال المغني السوري عمر سليمان ومصدر أمني محلي إنه تم الإفراج عن سليمان يوم الجمعة في تركيا وذلك بعد يومين من اعتقاله بزعم صلاته بمسلحين أكراد.



وقال المصدر إن محكمة محلية في إقليم شانلي أورفا التركي على الحدود السورية أفرجت عن عمر المسيخ، الاسم الحقيقي للمغني، بعد أن استجوبته قوات الأمن، حسب ”رويترز“.

وبعد أن بدأ حياته المهنية في الغناء في حفلات الزفاف ومناسبات أخرى في شمال سوريا، حققت الموسيقى الإلكترونية المبهجة لعمر سليمان شهرة عالمية في السنوات الأخيرة.