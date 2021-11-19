شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس اللبناني يرفض انتخابات مارس وسط الانهيار الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في آذار/مارس، فيما يثير مزيدا من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.



وقال عون لصحيفة ”الأخبار“ إن ”الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاما“.

وأضاف أن ”تساقط الثلوج في آذار/مارس ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة“.