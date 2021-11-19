بخطاب مدته تسع ساعات.. نائب جمهوري يؤخر التصويت على خطة بايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أجل مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على حزمة الرئيس جو بايدن التاريخية لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، بعدما أثار خطاب لزعيم الأقلية الجمهورية كيفن ماكارثي غضب وسخرية الديمقراطيين وقوّض جهودهم في هذا الصدد.



وكان من المفترض أن يتحدّث ماكارثي عندما بدأ خطابه بعد الساعة 20,30 (01,30 ت غ) لمدة دقيقة واحدة قبل جلسة تصويت مساء الخميس، في مجلس النواب هدفها إقرار قانون ”أعيدوا البناء بشكل أفضل“ البالغة كلفته 1,8 تريليون دولار.

لكنه لم ينه خطابه حتى الساعة 05,10 (10,10 ت غ) تقريبا بعد خطاب مطوّل تطرق فيه إلى كل شيء، من خطة بايدن للإنفاق مرورا بالانسحاب من أفغانستان والسفر إلى أوروبا وإلون ماسك وأبراهام لينكولن وقناة هولمارك وجائزة نوبل للسلام، وصولا إلى عمل فني في مكتبه.