شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بينهم مقربون من "النهضة".. إحالة 20 مسؤولا في وزارة الداخلية التونسية للتقاعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أحال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، 20 شخصا من كبار المسؤولين الأمنيين، بعضهم قريب من حركة النهضة الإسلامية، إلى التقاعد الوجوبي، وفق ما أكدته صحيفة ”الشارع المغاربي“ ”المحلية.



وشددت الصحيفة على أن بعضا ممن تمت إحالتهم على التقاعد الوجوبي حصلوا مؤخرا على ترقيات وصفت بـ“غير المسبوقة“ من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأضافت أن عددا من القيادات التي تمت إحالتها إلى التقاعد ينتمون إلى ما يسمى في تونس بـ“الأمن الموازي“، وأسماء أخرى توصف بـ“الكفاءات“، إذ أثار ورود أسمائها ضمن القائمة صدمة في صفوف الأمنيين