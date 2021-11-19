سوريا.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 في قصف صاروخي لـ عفرين

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - ( د ب أ ):

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 17 أخرين في القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة عفرين في ريف حلب بسوريا، مساء اليوم الجمعة.

قال مصدر طبي في مشفى عفرين الوطني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن " ثلاثة اشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 17 اخرين أغلبهم أطفال".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ د ب أ "وصل الى المشفى الوطني جثث ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 17 أخرين بجروح بينهم 9 أطفال إضافة الى وصول جرحى إلى عيادات خاصة وبعض الجرحى تعرضوا لكسور تم إخراجهم من تحت الانقاض ".

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إن أكثر من 13 صاروخاً سقطت على مدينة عفرين بريف حلب الغرب.

وأضاف المصدر " انطلقت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المناطق التي تعرضت للقصف وتعمل على إخلاء الجرحى ".

من جانبه أكد مصدر في الشرطة الحرة بمدينة عفرين لـ ( د ب أ ) أن " مصدر القذائف الصاروخية هو مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية جنوب شرق المدينة وتعمل الفصائل العسكرية لتحديد مناطق القصف والتعامل معها".

وتتعرض مدينة عفرين لقصف صاروخي بشكل متكرر.

وتسيطر فصائل سورية معارضة موالية لتركيا على مدينة عفرين منذ إطلاق عملية غصن الزيتون في آذار/ مارس عام 2018 .