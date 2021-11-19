تقليل التحرك بالسيارات.. 7 تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بيانًا تحذيريًا عاجلًا للمواطنين، يتضمن 7 تعليمات وتحذيرات يجب الالتزام بها خلال موجة الطقس السيئ، وذلك حفاظًا على حياتهم.

وتعرضت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة دون تأثير على حركة المرور، تزامنًا مع بدء نوة المكنسة.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين اتباع الآتي:

- تقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من مساء اليوم الجمعة، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلو متر، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

كانت محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في كافة الأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس، غدًا السبت، للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب الطقس السيئ.

وتعتبر نوة المكنسة أولى النوات الشديدة التي يبدأ بها الشتاء في شهر نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.