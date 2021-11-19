ترمب يصدر كتاب عن رحلته في البيت الأبيض

أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، أول كتاب له منذ رحيله عن السلطة إثر ‏خسارته الانتخابات الرئاسية في 2020.‏ وأعلن «ترمب» توافر كتابه للبيع عبر موقعه الرسمي، الذي يحمل اسم Our Journey Together (رحلتنا معا)،

وذلك بدءا من مطلع ديسمبر، وهو كتاب يضم العديد من الصور التي التقطت له خلال رئاسته الولايات المتحدة 4 سنوات. ووصف موقع «ترمب» الكتاب بأنه «كتاب مصور جميل يغطي الفترة الناجحة التي قضاها الرئيس دونالد جيه ترمب في البيت الأبيض».

وأشار الموقع إلى أن «الصور انتقاها الرئيس، كما هو الحال مع كل تعليق في الكتاب، بما في ذلك تلك التي كتبها بخط يده».

يتضمن الكتاب أكثر من 300 صورة رسمية للبيت الأبيض، منها تفاعلات «ترمب» مع زعماء العالم.

كما يتحدث الكتاب عن «محاربة اللبيراليين في عمليتي مطاردة لعزلهم»، ومشروع بناء الجدار الحدودي الجنوبي، وخفض الضرائب، وإعادة بناء الجيش، وتطوير قطاع الفضاء.