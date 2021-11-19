الصدر يعلن حل لواء اليوم الموعود

وأضاف «الصدر»: «ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا، أو ما يسمى حاليا «لواء 313 و314 و315» في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم، ولأطاعوا، فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم».
وتابع: «وإن وجد، فعليهم تسليمه خلال 48 ساعة.. عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم، بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة».
وأردف الصدر: «على مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار».
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