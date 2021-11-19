بايدن ينقل صلاحياته إلى نائبته كامالا

سيخضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، وهو إجراء طبي يجري تحت التخدير العام، وسينقل صلاحياته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، كما أعلن البيت الابيض.
وستصدر بعد الظهر تفاصيل الفحص الصحي للرئيس الذي سيكمل السبت 79 عاما، كما أوضحت الرئاسة.
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