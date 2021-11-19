شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات عارمة للمزارعين وسط إيران بسبب نقص المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجمع الآلاف من المزارعين وأنصارهم بمدينة أصفهان في وسط إيران، اليوم الجمعة، في احتجاج كبير على نقص المياه في المنطقة التي تضربها موجة جفاف.

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، ردد بعض المتظاهرين الهتاف "دعوا أصفهان تتنفس مرة أخرى.. أعيدوا الحياة (لنهر) ريانده رود"، فيما تجمعت الحشود في قاع النهر الذي تيبس بفعل الجفاف حيث أقام المزارعون المتظاهرون مدينة من الخيام. وحملت لافتة أخرى رفعتها امرأة عبارة "أطفالنا يريدون الماء ليقدموا الغذاء لأطفالكم".

ويحتج المزارعون في إقليم أصفهان منذ سنوات على تحويل المياه من نهر زيانده رود لتزويد مناطق أخرى، مما أدى إلى معاناة مزارعهم من الجفاف وتهديد سبل عيشهم.

وفي يوليو، اندلعت احتجاجات في الشوارع بسبب نقص المياه، في إقليم خوزستان المنتج للنفط في الجنوب الغربي.