صد تعرض لداعش جنوب سامراء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي، احبطت الجمعة، تعرضا لفلول داعش الارهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وبحسب البيان، فأن "مجموعة من عناصر داعش حاولت التعرض على ناحية يثرب جنوب سامراء، قبل ان تتصدى لهم قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والاشتباك معهم واجبارهم على الفرار".



وأوضحت الهيئة، أن "التعرض لم يسفر عن وقوع اية اصابات في صفوف قوات الحشد الشعبي".