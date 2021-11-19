العراق يبحث خلق برامج صناعية مشتركة مع تركيا

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي عبدالهادي الدخيلي، شارك في الملتقى العراقي التركي التي انطلقت اعماله اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول".

وبين الدخيلي، وفق البيان، أن "المؤتمر يهدف الى تعزيز العمل الصناعي والتجاري وعدد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة بين البلدين"، مشيراً إلى أن "الملتقى حضره وزير التجارة التركي والمؤسسات التركية الحكومية والقطاع الخاص التركي، فيما تمثلت مشاركة الوفد العراقي بوزير التجارة العراقي علاء الجبوري وعدد من المدراء العامين في الوزراء وبمشاركة وعدد كبير من رجال الاعمال والتجار العراقيين من مختلف المحافظات العراقية".



وأضاف، أن "حضور العراق يأتي من أجل خلق تفاهمات اقتصادية تعزز السوق العراقية مع الجانب التركي في اكثر من مجال واختصاص".

وختم الدخيلي حديثه قائلاً: "نطمح الى خلق برامج صناعية مشتركة مع تركيا، لاسيما نحن مقبلين على افتتاح مدن صناعية في عدد من محافظات العراق وخاص محافظة ذي قار وصلت المدينة الصناعية فيها الى نسبة انجاز كبير، ونسعى الى افتتاحها في الفترة القريبة المقبلة، ونعمل على خلق صناعة وطنية تعزز السوق العراقية وتشغيل ابناء الشعب العراقي من كافة المحافظات من الخريجين والعاطلين عن العمل".

