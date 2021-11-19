شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: واشنطن تأمل من مفاوضات فيينا إحراج طهران وكسب دعم الصين وروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكر دبلوماسيون أن الهدف الأمريكي المعلن عند استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران هذا الشهر كان معرفة كيف يمكن للبلدين إحياء اتفاق 2015 النووي، لكن هدف واشنطن الخفي قد يكون كسب دعم الصين وروسيا للضغط على طهران إذا فشلت المحادثات.



ويقول دبلوماسيون غربيون إن الوقت ينفد لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، مثيرًا غضب إيران واستياء بقية القوى الكبرى الأخرى في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وبموجب الاتفاق، قلصت إيران من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ودفع قرار ترامب في عام 2018 بإعادة فرض العقوبات الأمريكية القاسية طهران إلى البدء في انتهاك القيود المفروضة على البرنامج النووي بموجب الاتفاق.