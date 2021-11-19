شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء تراخيص إقامة أبنية رعاية المسنين وأنديتهم من جميع الضرائب بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعفي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، والمزمع مناقشته الأسبوع القادم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تراخيص إقامة مباني رعاية المسنين والانديه الخاصة بهم من جميع الضرائب والمصروفات.

وجاءت المادة 26 التى انتهت إليه لجنة حقوق الانسان والتضامن بمجلس الشيوح لتقضي بأن تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من :

1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين ، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين ، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى.

لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء .

2- تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين ، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .