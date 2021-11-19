شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لتوفير 200 مليون دولار لدعم أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو " لتوفير٢٠٠ مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الانسانية لعام ٢٠٢٢ في أفغانستان ، لتجنب كارثة إنسانية.

وقال ممثل الفاو في أفغانستان ريتشارد ترينشارد في تصريح صحفي : أصبحت أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعاني نصف الأفغان جوعاً حاداً، ولا يعرف ١٨،٨ مليون شخص من أين تأتي وجبته التالية، مشيرا إلى أن ٢٢،٨ مليون شخص في مستويات طارئة من الجوع الحاد ما بين شهر نوفمبر الجاري ومارس القادم.

وأضاف بعد زيارة إلى مقاطعة هرات هذا الأسبوع غرب افغانستان، وهي أكثر المناطق تضررا من الجفاف، أن المزارعون فقدوا محاصيلهم ومواشيهم ولا تتوافر البذور ولا المال لدي المزارعين في محافظة غور، وقد هجرها ٣٠٪؜ من السكان إلى المدن ولم يعثروا على وظائف، مشيراً إلى أن حماية سبل العيش الريفية تعتبر عنصرا أساسياً في الاستجابة الإنسانية الطارئة في أفغانستان، بالاضافة إلى المساعدات الغذائية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة اليها .