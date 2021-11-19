شكرا لقرائتكم خبر عن البدر الأخير لفصل الخريف يزين سماء الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرصد القمر البدر لشهر ربيع الآخر بعد غروب شمس اليوم بسماء الوطن العربي وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف 2021.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، أنه بعد حلول ظلمة الليل يشاهد نجم الدبران الأحمر بالقرب من القمر، مشيراً إلى أنه يمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع) الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن بسبب ضوء القمر وإضاءة المدن هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود النجمي.

وأضاف أنه سيلاحظ ظهور القمر باللون الوردي أو البرتقالي، وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير.

وبين أبو زاهره، أن القمر يبدو بدراً للعين المجردة لمدة ليلتين إلى ثلاث ليالٍ، وعلمياً عندما يكون بزاوية 180 درجة من الشمس بتوقيت مكة المكرمة 08:57 صباحاً، وبذلك قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

يذكر أنه خلال الليالي المقبلة سيظهر القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.