موتورولا تطلق ساعتها الذكية الجديدة

شاومبورغ: أطلقت شركة موتورولا ساعتها الذكية Moto Watch 100 الجديدة بسعر يبلغ 100 دولار أميركي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن ساعتها الذكية الجديدة تمتاز بجسم من الألومنيوم بحجم 42 مم ويتألق إما باللون Glacier Silver أو Phantom Black، مع سوار أسود من السيليكون. وتشتمل الساعة على شاشة Always-On قياس 3ر1 بوصة وبدقة وضوح 360 × 360 بيكسل.

وتقدم الساعة العديد من الوظائف الصحية مثل قياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأوكسجين بالدم وتعقب النوم والوزن. كما أن الساعة مجهزة بمستشعر تسارع ونظام GPS وتقنية Bluetooth 5.0، فضلا عن أنها تقاوم الماء حتى ضغط 5 ATM.

وتعتمد على نظام التشغيل Moto OS، وتشتمل على بطارية سعة 355 ميللي أمبير ساعة يتم شحنها بالكامل في غضون 60 دقيقة.