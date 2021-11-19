شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد هبوط طائرتهم في برشلونة.. عشرات الفلسطينيين يطلبون اللجوء لإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

توقف 39 راكبا فلسطينيا كانوا على متن رحلة جوية متجهة من مصر إلى كولومبيا في مطار برشلونة، للمطالبة بحق اللجوء السياسي في إسبانيا، وفق متحدثة باسم الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة.



وقالت المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للحكومة المركزية إنه بعد هبوط الطائرة في برشلونة قادمة من القاهرة الإثنين الماضي، كان من المقرر أن يستقل الركاب طائرة أخرى متوجهة إلى كولومبيا والإكوادور، لكنهم سعوا بدلا من ذلك لتقديم طلب اللجوء إلى السلطات في المطار، بحسب ”رويترز“.

وأضافت المتحدثة أن مسؤولي الهجرة المحليين يقومون بتقييم حالات المسافرين من القاهرة.