"طوائف وعرقيات للتعايش".. لافتات الأطفال ضمن مبادرة احترام الآخر في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

نظم خدمة nice kids بنادي طفل الكنيسة الإنجيلية الثانية، في قرية بني غني، التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، فعالية تحت عنوان "الاختلاف سمة الوجود.. الاختلاف لا يؤذينا بل يكملنا" ضمن مبادرة احترام الآخر.

حمل الأطفال عددًا كبيرًا من اللافتات، التي تؤكد على الحب والتآخي بين البشر والمسلمين والأقباط، مدون عليها عبارات: "المسلمون والأقباط يد واحدة، لا فرق بين الأبيض والأسود، لا فرق بين الغربي والأفريقي والآسيوي".

قال القس داوود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط شمال محافظة المنيا، إن مصر حاضنة للجميع على مر التاريخ وأنه يُشار لها ولرئيسها بالبنان لقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية وما حدث من نشر لڤديوهات قديمة لمتحدث شاذ عن المجتمع لا يُراد بها إلا بث الفتنة وزعزعة الاستقرار بين أبناء الوطن الواحد وهذا لن نسمح به.