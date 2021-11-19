واشنطن رصدت بناء الصين موقعاً عسكرياً سرياً في ميناء إماراتي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن الاستخبارات الأمريكية علمت في الربيع الماضي بأن الصين تبني سرا ما اعتبرته موقعا عسكريا في ميناء إماراتي قرب أبوظبي.

ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة عن أشخاص مطلعين عن الموضوع قولهم إن هذه التقارير الاستخباراتية أثارت قلق إدارة الرئيس جو بايدن التي حذرت حكومة الإمارات من أن التواجد العسكري الصيني في أراضيها قد يهدد علاقات أبوظبي مع واشنطن.

ووفقا للصحيفة، تم إلغاء أعمال بناء الموقع الصيني المزعوم في ميناء خليفة بعد سلسلة زيارات ولقاءات مع مسؤولين أمريكيين.

في الوقت نفسه، صرح ممثل عن سفارة الإمارات في واشنطن للصحيفة بأن بلده لم يخض محادثات ولم يكن لديه أي خطة أو نية لاستضافة أي قاعدة أو موقع عسكري صيني في أراضيه.