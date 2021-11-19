شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. الصين تهدد ليتوانيا من عواقب وخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الصين اليوم الجمعة إنها على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية، وذلك عقب قرار ليتوانيا الأخير بالسماح لتايوان بفتح مكتب تمثيل لها على أراضيها. وافتتح المكتب الجديد أمس الخميس، بعدما أعلن عن هذه الخطوة في تموز/يوليو الماضي، فيما علّق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا: "تتحمل ليتوانيا مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن هذا القرار"، مؤكدا أنه "تدخل في الشؤون الداخلية للصين". يشار إلى أن تايوان جزيرة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين، لكن بكين تقول إنها تابعة لها وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة إذا اتخذت أي خطوات نحو الاستقلال الرسمي.