اعلان حالة الطوارئ ونشر الجيش بعد فيضانات في غرب كندا

كندا: أعلنت مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية الأربعاء حالة الطوارئ بعدما طالت فيضانات مدناً عدة وأدت إلى إجلاء آلاف الأشخاص، فيما أعلنت الحكومة الكندية إرسال تعزيزات عسكرية.
وقال رئيس وزراء مقاطعة بريتيش كولومبيا جون هورغان إنه أعلن حالة الطوارئ بعد هطول أمطار غزيرة جدا الأحد والإثنين وتسببها بانزلاقات تربة وفيضانات ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.
واعتبر أربعة أشخاص في عداد المفقودين في انزلاقات تربة على ما قالت الشرطة خلال مؤتمر صحافي.
وقال هورغان «للأسف نتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات في الأيام المقبلة».
ويهدف فرض حالة الطوارئ إلى إعادة فتح الطرقات السريعة المغلقة منذ أيام عدة ما يؤثر على شبكة الامدادات. وأدت الأحوال الجوية المتردية أيضاً إلى توقف في حركة السكك الحديد في مرفأ فانكوفر.
ونصح ابناء المنطقة بتجنب التنقل لإعطاء الاولوية لنقل السلع الأساسية ولأجهزة الطوارئ والطواقم الطبية. وستستمر حالة الطوارئ مدة 14 يوما وهي قابلة للتمديد.
وغمرت المياه شوارع بكاملها في مدن كثيرة بعدما سجل وادي فرايزر شرق فانكوفر هطول 250 ميلمتراً من المتساقطات الإثنين.
وقد تساقط في بعض المناطق حوالى 95 % من الأمطار الشهرية في غضون 24 ساعة فقط.
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