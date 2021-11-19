انت الان تتابع خبر فان دايك: صلاح لا يتمكن من مراوغتي وهو افضل اللاعبين في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-19 | 14:32
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أكد مدافع نادي ليفربول الانجليزي فيرجيل فان دايك ان محمد صلاح احد أهم اللاعبين في تاريخ الريدز الذين ساهموا في تطور مستواه في الفترة الماضية .
وقال فان دايك مازحا : "محمد صلاح لايتمكّن من مراوغتي أبدًا في التدريبات ، لقد حاول أكثر من مرة ولكنني تفوقت عليه ".
وأضاف :"عندما يكون في أفضل حالاته فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو هكذا منذ سنوات ويؤدي بشكل ثابت".
وأضاف :"عندما يكون في أفضل حالاته فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو هكذا منذ سنوات ويؤدي بشكل ثابت".
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