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فان دايك: صلاح لا يتمكن من مراوغتي وهو افضل اللاعبين في العالم

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-19 | 14:32

فان دايك: صلاح لا يتمكن من مراوغتي وهو افضل اللاعبين في العالم

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أكد مدافع نادي الانجليزي فيرجيل فان دايك ان محمد صلاح احد أهم اللاعبين في تاريخ الريدز الذين ساهموا في تطور مستواه في الفترة الماضية .
وقال فان دايك مازحا : "محمد صلاح لايتمكّن من مراوغتي أبدًا في التدريبات ، لقد حاول أكثر من مرة ولكنني تفوقت عليه ".

وأضاف :"عندما يكون في أفضل حالاته فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو هكذا منذ سنوات ويؤدي بشكل ثابت".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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