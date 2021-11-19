فان دايك: صلاح لا يتمكن من مراوغتي وهو افضل اللاعبين في العالم

وقال فان دايك مازحا : "محمد صلاح لايتمكّن من مراوغتي أبدًا في التدريبات ، لقد حاول أكثر من مرة ولكنني تفوقت عليه ".

وأضاف :"عندما يكون في أفضل حالاته فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو هكذا منذ سنوات ويؤدي بشكل ثابت".

