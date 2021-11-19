إعمام من وزارة المالية يتضمن معالجة احتساب الشهادات للموظفين

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الدائرة القانونية في وزارة المالية اصدرت اعماما يتضمن معالجة حالات احتساب الشهادة للموظفين الحاصلين عليها في ظل نفاذ المادة ٦٣ من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ والتي انتهى العمل بها ".وأضاف، أن "بامكان الموظفين الذين قدموا شهاداتهم الحاصلين عليها اثناء الخدمة في ظل نفاذ المادة المذكورة الاحتفاظ براتبهم ودرجاتهم الوظيفية استثناء من القانون ١٠٣ لسنة/ ٢٠١٢ ".

واشار الى ان "هذا الاعمام يعتبر الثالث الذي تصدره الدائرة القانونية في وزارة المالية لرفع الغبن عن موظفي الدولة".