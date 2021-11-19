بريطانيا تصنف حماس تنظيماً إرهابياً.. والحركة الفلسطينية ترد: «لندن تناصر المعتدين على حساب الضحايا»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزير الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، عن اتخاذ إجراءات لحظر حركة "حماس" الفلسطينية بأكملها في البلاد.

وقالت باتيل، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن حماس "تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين. لهذا اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس كلية".

ويأتي بيان الوزيرة في أعقاب تصريحات أخرى لها، قالت فيها إن الحكومة ستضغط من أجل تصنيف حركة حماس تنظيماً إرهابياً.

وأوضحت باتيل أن الحكومة تعمل على حظر حماس بموجب قانون الإرهاب، مما يعني أن أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها سيضع نفسه تحت طائلة القانون.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية، أكدت الوزيرة أنها ستبدأ مساعيها لتصنيف حماس إرهابية، الأسبوع المقبل، أمام البرلمان.

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإنه بموجب الخطط الجديدة، قد يواجه أنصار حماس في بريطانيا ما يصل إلى 14 عاما في السجن.

وتحدثت باتل أمام الصحفيين في واشنطن، قائلة إن الخطوة "تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب".

وأضافت: "نرى أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي للحركة، حيث إن بريطانيا تحظر حالياً الجناح العسكري لحماس فقط، الذي يعرف باسم كتائب عز الدين القسام".

واعتبرت باتيل أن حظر حركة حماس "سيرسل رسالة قوية للغاية لأي فرد، يعتقد أنه من المقبول أن تكون مؤيدا لمنظمة مثل تلك".

وتصنف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها بموجب قوانين الإرهاب.

حماس ترد

من جانبها، انتقدت حركة "حماس" بشدة قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة، مشددة على أن لندن "تستمر في غيها القديم" و"تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وقالت حماس، في تصريح صحفي أصدرته اليوم الجمعة، تعقيباً عن إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن اتخاذها إجراءات لحظر الحركة: "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وأكدت الحركة على أن مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة تمثل "حقاً مكفولاً للشعوب تحت الاحتلال" بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل هي التي تمارس الإرهاب من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية و"قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة" وهدم منازلهم وحبسهم ومحاصرة قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.

وتابع التصريح الصحفي: "إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإن سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب".

ودعت حماس المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا كأحد مؤسسي عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة لـ "التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي"، مضيفة: "على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة".

كما دعت الحركة كل قوى وفصائل الشعب الفلسطيني ومناصري القضية الفلسطينية في بريطانيا وأوروبا على إدانة قرار حكومة لندن واعتباره "استمراراً للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة".