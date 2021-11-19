بوكيتينو: التعامل مع نجوم باريس سان جيرمان مهمة ليست هينة

ونقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عن بوكيتينو قوله: "العمل يتضمن التعامل مع عواطف اللاعبين.. وكل شخص له عالم مختلف عن الآخر على المستويين الشخصي والمهني".

وأضاف: "أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للطاقم الفني هو العمل على تحقيق التوازن في التعاطي مع هذه الجوانب المختلفة".



وتابع بوكيتينو: "علينا أن ندرك أننا نتعامل مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم وأيضا أسرهم والتغطية الإعلامية المحيطة بهم وجمهورهم، هذه مهمة ليست هينة".

وأردف بوكيتينو: "في باريس سان جيرمان أنت مطالب بالفوز، الفوز بدوري الأبطال والدوري المحلي والكأس وبجميع المباريات.. جئنا إلى هنا للاندماج والفوز..".

وينفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي الأول متفوقا بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه وسيلتقي في ملعبه مع نانت غدا السبت، ويحل ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء، ثم سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

