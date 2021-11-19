كشف ملابسات جريمة قتل 'بشعة' والقبض على احد المشتركين بها في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، اليوم الجمعة، ملابسات جريمة قتل بشعه خلال ٦ ساعات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رجلا مع زوجته يسكنون أطراف المدينة قتلوا بطريقة بشعه من قبل عصابة أجرامية ومتهمين من أرباب السوابق وفور الابلاغ عن الجريمة شكل قائد شرطة محافظة كركوك والمنشأت العميد (كاوه غريب عبدالرحمن) فريق عمل برئاسة مدير مكافحة أجرام كركوك (العميد قيس عامر ناجي) وعدد من الضباط وبعد جهد كثيف من العمل المتواصل والمتابعة والتحقيق تم القبض على أحد المشتركين في تنفيذ الجريمة وكشف ملابسات الحادث الغامض وضبط العجلة المستخدمة".



واضاف البيان، ان "المتهم أعترف ابتدائياً وقضائياً بالاشتراك مع اقرباء المجنى عليه في تنفيذ الجريمة وكانت بدوافع مادية (سرقة) أموال ومصوغات ذهبية ومنفذ الجريمة من اقرباء المجنى عليهم ومن ارباب السوابق".