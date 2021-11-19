مصر تكشف عن عرض قدمته لقطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

قال وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، إن بلاده أكدت على أهمية العمالة المصرية في قطر والضمانات والحقوق التي تحفظ حقوق العمالة.



وتابع: "عرضنا على قطر المساعدة في تنظيم كأس العالم 2022، من خلال خبرات الشباب المصريين".

وأضاف محمد سعفان خلال لقائه، مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على قناة صدى البلد، أن صدور قانون التنظيم النقابي المصري 2017 نقلة كبرى، مشيرا إلى أنه لا نية لتغيير موعد انتخابات التنظيم النقابي.

وتابع أن انتخابات التنظيم النقابي ستنطلق في شهر يونيو 2022 ووصل عدد من قاموا بتحديث البيانات 88% وهذه نسبة جيدة، موضحا أن البرامج الانتخابية تساهم في وضع الخطط والقواعد لتطوير العمل النقابي.

واستطرد وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية تساند المرأة في الكثير من المجالات كما أن الحكومة يوجد بها عددا كبيرا من الوزيرات، لتمثيل المرأة بشكل عادل، مردفا: نطالب المرأة بالإعداد الجيد للحصول على أفضل فرص العمل.

وتابع محمد سعفان أن ليبيا الشقيقة متعطشة لتوافد العمالة المصرية على بلادهم، مشيرا إلى أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ستكون قبل نهاية العام الجاري، وبعد نجاحها ستأتي عودة العمالة المصرية إلى العراق.

وأردف وزير القوى العاملة أننا نجحنا في تدقيق بيانات ما يقرب من مليون عامل ضمن حصر العمالة غير المنتظمة، ولدينا نظرة مستقبلية ليكون هناك قانون خاص بالعمالة المنزلية، واستطعنا تحقيق الشفافية الكاملة في التعامل مع منظمة العمل الدولية.

وتابع محمد سعفان أن مصر الدولة أقل دول العالم تأثرا بفيروس كورونا واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن عودة العلاقات مع قطر يؤكد أن العرب كتلة واحدة متماسكة.