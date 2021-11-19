"الشاباك" يعترف بحدوث "خرق أمني كبير" في منزل بيني غانتس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

أقر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، بحدوث "خرق أمني خطير" في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بعد القبض على "جاسوس" لصالح إيران.



وشدد "الشاباك" بحسب الإذاعة الإسرائيلية" على أنه سيجري فحوصات أمنية على عدد من الموظفين.

وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، أمس، أنها اعتقلت عامل نظافة في منزل وزير الدفاع بيني غانتس، بتهمة التجسس لصالح إيران.

وأكد "الشاباك" أن اتهامات وجهت رسميا إلى عامل النظافة في سن 37 عاما المدعو عومري غورن، وهو من سكان مدينة اللد عمل مع شريك له في منزل غانتس منذ عدة سنوات.

ووفقا لبيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية، تواصل هذا الموظف بتلقاء نفسه مع مجموعة الهاكرز Black Shadow ("الظلال السوداء") التي تعد مرتبطة بحكومة إيران، وعرض عليها التجسس على وزير الدفاع، لاسيما من خلال تثبيت برنامج تجسس على حاسوبه.