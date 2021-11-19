شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب لنظيره المجرى: العلاقات المصرية المجرية تشهد تناميا إيجابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست، تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية.

وتأتي تلك الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية - المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين.

وفى مستهل الزيارة التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، يانوش آدير رئيس الجمهورية المجري، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات المصرية - المجرية راسخة وعميقة وتاريخية، وأن البلدين لديهما إرادة حقيقية لتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وأردف أن الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تمثل انعكاساً للزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه أشاد رئيس جمهورية المجر بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، مؤكداً أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر مؤخراً تأتي كامتداد أصيل لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى متميز ومتقدم.

كما التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية بمقر البرلمان المجري، حيث أشاد رئيس مجلس النواب المصرى، بالعلاقات المصرية - المجرية التي تشهد تنامياً إيجابياً، مؤكداً على الرغبة في تعزيز العلاقات البرلمانية، بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، لافتاً إلى قيام مجلس النواب المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - المجرية، لتكون قناة فعالة للتعاون والتنسيق البرلماني بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية.





وخلال اللقاء أكد لاسلو كوفير على رغبة الجمعية الوطنية المجرية في تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مبدياً ترحيبه الشديد بتشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية - المجرية.

واختتم رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، الزيارة الرسمية لدولة المجر بلقاء زولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجري، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر وتعميق الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة بكلا البلدين، وتعزيز التعاون مع دول تجمع الفيشجراد، خاصة على الصعيد البرلماني، كما استعرض الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء المجري على أن بلاده تسعى لتوطيد أسس الشراكة والتعاون مع مصر والتنسيق وتبادل الرؤى حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.